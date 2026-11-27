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Сергей Горбунков познакомился с работой волонтеров в Лосино-Петровском

Временно исполняющий полномочия главы Лосино-Петровского Сергей Горбунков познакомился с объединением «Тыл добра», которое помогает участникам СВО и раненым в госпиталях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объединение «Тыл добра» носит имя жителя округа Евгения Николаева, погибшего в зоне СВО. Волонтеры собирают и отправляют гуманитарные грузы воинским подразделениям. Постоянная связь с бойцами на разных направлениях помогает оказывать адресную помощь.

Объединение создали Ольга Смирнова и Павел Астраханцев. Их инициативу поддержали другие жители. С апреля 2024 года число участников выросло до 100 человек. У организации есть собственное помещение.

Жители разных возрастов и профессий плетут маскировочные сети, шьют антидроновые одеяла, печатают детали на 3D-принтерах и готовят еду длительного хранения. Гуманитарные грузы направляют бойцам, в том числе раненым в госпиталях. Добровольцы еженедельно выезжают с помощью в зону СВО.

Участницы объединения изготовили более 1800 маскировочных сетей. Пенсионерка Наталья Александровна помогает их плести, а дома готовит выпечку для отправки на фронт.

«Ешь и чувствуешь себя как дома», — отозвались бойцы о ее выпечке.

По словам Натальи Александровны, такая обратная связь не только радует, но и улучшает самочувствие. Возможность быть полезными остается главной мотивацией добровольцев.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.