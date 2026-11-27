Ученики школы №15 в Электростали 26 ноября почтили память выпускника Артемия Близнюка, погибшего в ходе специальной военной операции. В школе открыли посвященную ему «Парту Героя», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие «Парты Героя» в честь Артемия Сергеевича Близнюка состоялось 26 ноября в школе №15 с углубленным изучением отдельных предметов в Электростали. Выпускник погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Артемий родился и вырос в Электростали. После школы получил образование, прошел срочную военную службу, а 7 октября 2022 года отправился в зону СВО. Он служил в танковых войсках под позывным «Аспер».

Близнюк оказывал первую медицинскую помощь раненым и выносил их с поля боя, обучал новобранцев навыкам оказания медицинской помощи. Даже во время отпуска он организовывал доставку гуманитарной помощи в зону СВО.

Артемий Близнюк погиб 19 октября 2025 года при выполнении боевого задания на Краснолиманском направлении. За мужество и самоотверженность он награжден орденом Мужества указом президента Российской Федерации.

«Парта Героя» призвана познакомить школьников с подвигом земляка и сохранить память о его мужестве, ответственности и готовности прийти на помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.