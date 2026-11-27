Сквер «Сказка» в микрорайоне Сходня откроют после комплексного благоустройства в субботу, 28 ноября, в 12:00. Для гостей подготовили семейную праздничную программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сквер «Сказка» обновили в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Концепцию благоустройства разрабатывали совместно с жителями.

На территории обустроили пешеходные дорожки, современную детскую площадку, спортивную и тренажерную зоны. В сквере провели озеленение, установили освещение и систему видеонаблюдения.

На открытии 28 ноября гостей ждут мастер-классы, концерт, конкурсы, активные игры и фотозона. Для посетителей организуют горячий чай и угощения. Праздник начнется в 12:00 в сквере «Сказка» в микрорайоне Сходня.

«Обновление зон отдыха по всему региону ведется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. В следующем году благоустроим скверы «Юбилейный» и «Юность»», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.