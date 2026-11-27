Конференция «Права человека в современном мире: концепции, реальность, будущее» прошла в филиале Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Встречу приурочили ко Всемирному дню прав человека.

Участники обсудили, как меняется понимание прав и свобод граждан, с какими вызовами сталкивается правовая система и как будет развиваться защита прав человека. Конференция стала площадкой для экспертного диалога о роли права в жизни государства и человека.

Почетными гостями стали заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Сергей Андреевич Доля, председатель совета депутатов округа Геннадий Пантелеймонович Пензов и депутат совета депутатов, директор молодежного центра «Территория» Рената Петровна Демидова.

Участники сошлись во мнении, что правовая грамотность, знание собственных прав и уважение к свободам других людей служат основой сильного и ответственного гражданского общества. Такие встречи помогают студентам, преподавателям и представителям власти находить решения актуальных правовых задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.