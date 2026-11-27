В заседании оперативного штаба приняли участие председатель горсовета и депутат Мособлдумы. Обращения и сигналы, которые поступают к ним от жителей, отрабатывают совместно с коммунальными службами.

Ночью основные усилия направляют на расчистку проезжей части и магистралей, когда транспортный поток значительно меньше. С раннего утра к уборке подключаются основные силы коммунальных служб.

«Так, сегодня задействовали почти 120 единиц техники и более 700 человек. Планируем увеличивать количество людей, чтобы еще активнее приводить в порядок дороги, тротуары и дворовые территории. Координируем действия всех служб, контролируем ситуацию и не снижаем темп», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Глава округа отметил, что задача служб — последовательно устранить последствия непогоды, обеспечить комфорт и безопасность жителей. Он также поблагодарил всех, кто присоединяется к работе и помогает.

Телефон горячей линии: +7 (495) 663-99-99.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.