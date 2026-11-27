Новые базовые станции МегаФона заработали вдоль Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), которая дублирует юго-восточную часть МКАД. Новое телеком-оборудование появилось на участках трассы возле деревни Богданихи и поселка Лопатино в Ленинском городском округе, а также вблизи деревни Павлино городского округа Балашиха. Средняя скорость мобильного интернета на данных участках составляет 110 Мбит/с, сообщает пресс-служба оператора.

Телеком-оборудование работает в средне- и высокочастотном диапазонах: их комбинация повышает емкость сети и сохраняет высокую скорость передачи данных даже при большом числе одновременно подключенных абонентов. Кроме того, станции поддерживают технологию MIMO 2×2, что увеличивает пропускную способность сети. В результате водителям стало комфортнее пользоваться картографическими сервисами, они могут быстрее получать данные о дорожной ситуации, а пассажиры, в свою очередь, могут читать электронные книги, слушать музыку, смотреть сериалы и фильмы.

По данным аналитиков МегаФона, чаще всего мобильной связью на трассе пользуются жители Москвы и Подмосковья. Среди абонентов из других регионов лидируют пользователи из Ярославской, Тверской, Рязанской и Ленинградской областей.

«С открытием новых автомагистралей меняются привычные маршруты жителей Московского региона и перераспределяется нагрузка на мобильную сеть, — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов. — Мы учитываем развитие транспортной инфраструктуры при планировании строительства базовых станций. И особое внимание уделяем крупным магистралям региона, чтобы обеспечить абонентам привычное высокое качество мобильной связи в любой их поездке».

Южно-Лыткаринскую автодорогу протяженностью около 45 км полностью открыли для движения 3 сентября 2026 года. Магистраль проходит по территории Ленинского городского округа, Лыткарина, Люберец и Балашихи. Новая трасса связала семь федеральных автомагистралей и улучшила транспортную доступность для более чем 3,5 млн жителей Москвы и области.