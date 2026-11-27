Алабинская школа в селе Петровское 26 ноября приняла около 300 участников акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». К ученикам 8–11 классов присоединились родители, педагоги, представители учебных заведений и почетные гости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция прошла в Алабинской школе с углубленным изучением отдельных предметов имени Героев РФ С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева в селе Петровское Наро-Фоминского округа. Программа помогла школьникам познакомиться с профессиями, а взрослым — разобраться в порядке проведения экзаменов.

В рамках акции «ОГЭ и ЕГЭ для родителей» 25 родителей прошли этапы аттестации и написали тренировочные экзаменационные работы. Вместе с ними бланки заполнили военнослужащие 60-й бригады связи и участники специальной военной операции, поддержав школьников личным примером.

На площадке «Территория колледжей и вузов» свои программы представили Краснознаменский колледж, Наро-Фоминский техникум, Наро-Фоминский медицинский колледж и военные вузы. Старшеклассники узнали об условиях поступления, учебы и перспективах трудоустройства. Восьмиклассники познакомились с возможными направлениями профессионального развития.

Учащиеся школьного медиацентра показали информационные ролики для предпрофессиональных 10-х классов. Материалы подготовили при экспертной поддержке Тимирязевской академии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.