Ревнивый муж с ножом напал ухажера жены у лифта в Петербурге

Необычное знакомство в ресторане закончилось кровавой расправой в одном из домов на Русановской улице в Петербурге, сообщает « Mash на Мойке ».

Женщина пригласила нового поклонника к себе домой, однако у лифта пару уже поджидал ее супруг с ножом.

Инцидент произошел вечером во вторник. По предварительным данным, женщина познакомилась с мужчиной в ресторане и предложила продолжить вечер у нее дома. Кавалер согласился, не подозревая, что встреча может обернуться нападением.

Когда пара оказалась возле лифта, их встретил разгневанный муж женщины. Мужчина набросился на соперника с ножом и нанес ему три удара в грудь.

Несмотря на тяжелые ранения, пострадавшему удалось скрыться. Один из прохожих заметил раненого и вызвал скорую помощь.

СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, что именно стало причиной кровавого конфликта.

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