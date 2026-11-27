сегодня в 22:11

Футболиста Антона Заболотного оштрафовали на 30 тысяч рублей за допинг

Российский футболист Антон Заболотный получил штраф в 30 тысяч рублей за положительный допинг-тест. Пробу спортсмен сдал в апреле 2026 года во время тренировки на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, сообщает Telegram-канал «112» .

Анализ показал наличие в организме вещества, запрещенного к использованию в соревновательный период.

Мировой суд признал 35-летнего игрока виновным в нарушении антидопинговых правил и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Заболотный выступал за «Зенит», ЦСКА и «Спартак». В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, а за национальную сборную провел 19 матчей и забил два гола.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.