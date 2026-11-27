Без фильтров и зеркальных селфи: МВД не примет ряд фото для загранпаспортов

МВД России откажет в приеме фотографий на загранпаспорт, если человек снял себя на фронтальную камеру телефона. Об этом сообщили в миграционной службе ведомства, пишет ТАСС .

В последнее время участились случаи, когда на пунктах пропуска через государственную границу у россиян изымают загранпаспорта. Причина — отсутствие полного визуального сходства владельца с фотографией из-за изменения внешности с помощью фотошопа или макияжа, а также использование «зеркальных» селфи с телефона.

«При съемке на фронтальную камеру смартфона большинство устройств по умолчанию сохраняют изображение в зеркальном отражении. В результате на снимке левая и правая стороны лица меняются местами: родинка, шрам или асимметрия черт лица оказываются не на той стороне, где они расположены в действительности… Для сотрудника пограничного контроля такое несоответствие является основанием для сомнений в подлинности документа», — пояснили в ведомстве.

В МВД призвали не пользоваться фильтрами, ретушью и приложениями, которые меняют внешность: «На фото должны быть видны все ваши настоящие черты: родинки, шрамы, родимые пятна, морщины, форма носа и т. д.»

Снимок должен быть размером 35 × 45 мм на белом фоне без теней и полос. Лицо строго прямо, рот закрыт, глаза открыты, волосы не закрывают черты и овал лица, без головного убора (кроме религиозных случаев, но овал лица должен быть полностью открыт), без темных очков и одежды, закрывающей подбородок.

Для биометрического паспорта на 10 лет фотографии приносить не нужно — их сделают сотрудники органов внутренних дел при подаче заявления.

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