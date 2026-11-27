В Подмосковье произошел конфликт между бывшим полковником МВД и его соседом, сообщает Baza .

По словам экс-полковника, мужчина вместе с приятелем напал на него во дворе собственного дома.

Как рассказал бывший военный, все началось с дорожного конфликта. Возвращаясь с работы через коттеджный поселок, он оказался за автомобилем, который двигался слишком медленно. Мужчина несколько раз посигналил и мигнул фарами, пытаясь добиться, чтобы водитель уступил дорогу. Однако реакции не последовало.

Вскоре машина остановилась, и из нее вышли двое мужчин. Он объехал автомобиль по обочине и направился домой. Но спустя несколько минут незнакомцы, по его словам, пришли к нему на участок и набросились на него.

Один из нападавших, как утверждает пострадавший, ударил его ножом в ягодицу. Происходящее попало на аудиозапись уличной камеры видеонаблюдения. На записи слышны удары и агрессивные претензии со стороны нападавших из-за проезда автомобиля.

В результате происшествия экс-полковник получил колото-резаную рану, которую пришлось зашивать, сотрясение мозга, перелом носа, а также повреждения мениска и коленных связок. Впереди у него операция.

Пострадавший обратился в полицию, написал заявление и зафиксировал полученные травмы.

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