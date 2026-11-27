Фанаты «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» устроили драку на матче в Москве

Массовую драку устроили футбольные фанаты на матче «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» в Москве. Потасовка произошла во время игры Лиги PARI на стадионе Эдуарда Стрельцова в Даниловском районе, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, сначала болельщики бросались снежками и скандировали обидные кричалки. Фанаты «СКА-Хабаровск», которых пришли поддержать болельщики ЦСКА, зарядили снежком в голкипера «Торпедо» и бросили пустую бутылку коньяка, но промахнулись.

В конце первого тайма фанаты схлестнулись врукопашную прямо на заснеженном секторе: дрались кулаками и ногами, бросались предметами и орали матом. До многих оппонентов они так и не добрались — увязли в огромном сугробе на трибуне. Агрессивную толпу разняли сотрудники Росгвардии.

Матч закончился победой «Торпедо» со счетом 2:0.

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