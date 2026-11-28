Православные верующие 28 ноября вступили в 40-дневный Рождественский пост. Он продлится вплоть до наступления сочельника и завершится в ночь с 6 на 7 января с появлением на небе первой звезды, возвестившей некогда волхвам о рождении младенца Иисуса.

В народной традиции этот период также именуют Филипповским постом или Филипповками — из-за того, что его канун выпадает на день памяти апостола Филиппа (27 ноября). В церковном обиходе используют название Четыредесятница по числу дней воздержания.

Истоки этого поста уходят корнями в раннюю христианскую эпоху. Первые письменные упоминания о нем датируются IV веком, а сама практика сформировалась из предпраздничного говения накануне Богоявления, известного еще с III столетия до разделения торжеств на Рождество Христово и Крещение Господне.

На протяжении веков продолжительность воздержания ограничивалась семью днями, и лишь в 1166 году решением патриарха Луки Хрисоверга православный устав закрепил 40-дневный срок. При этом Армянская церковь сохранила прежнюю недельную традицию.

Духовная суть этого периода заключается не только в телесном самоограничении, но прежде всего в нравственном очищении перед встречей Сына Божия. Еще святитель Иоанн Златоуст предупреждал, что подлинный пост невозможен без отказа от злобы, лжи, клеветы, гнева и сквернословия.

В гастрономическом плане устав предписывает полностью исключить из рациона мясо, молочную продукцию, яйца и животные жиры. Растительное масло запрещено по понедельникам, средам и пятницам, а рыбные блюда разрешаются лишь по выходным и в большие церковные праздники, такие как Введение во храм Пресвятой Богородицы. В финальный отрезок со 2 по 6 января правила ужесточаются и рыба убирается из меню даже в субботу и воскресенье.

На практике всей полноты монастырских предписаний придерживаются преимущественно священнослужители и наиболее строгие ревнители благочестия. Для обычных мирян предусмотрены индивидуальные послабления. Перед тем как менять привычный рацион, верующим рекомендуют оценить собственное самочувствие, проконсультироваться с врачом и заручиться благословением священника.

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