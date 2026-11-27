Автобус с рабочими из Зеленограда в Химки попал в ДТП: есть пострадавшие

Вечером 27 ноября автобус со строителями, следовавший из Зеленограда в Химки, попал в ДТП. Пострадавшие есть, об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Зеленоград» .

Судя по опубликованным кадрам, столкновение было, предположительно, лобовым: лобовое стекло разбилось полностью, кабина частично деформировалась.

На одном из фото оказывают помощь мужчине на месте происшествия.

Как именно произошла авария и были ли у нее другие участники, к моменту публикации не сообщается. В обстоятельствах разбирается Госавтоинспекция.

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