Завербовал брат из ВСУ: как готовилось покушение на военного из ДНР

29-летнюю жительницу Волновахи Донецкой Народной Республики, готовившую покушение на российского военнослужащего в Донецке, завербовал в украинские спецслужбы ее родной брат, проходящий службу в рядах украинских формирований. Об этом сообщает Telegram-канал « Mash на Донбассе ».

Сначала девушка передавала противнику сведения о расположении блокпостов и передвижении военной техники. Затем по указанию кураторов перебралась в Донецк.

Там она арендовала жилье и установила в квартире онлайн-камеру, чтобы вести скрытое наблюдение за указанными людьми. Позднее украинская сторона оплатила ей курсы в автошколе, после чего фигурантка приобрела собственный автомобиль. Она встроила видеокамеру в подголовник сиденья и парковала машину так, чтобы в кадр постоянно попадал нужный подъезд.

В день запланированного нападения кураторы велели девушке с раннего утра выйти во двор и в прямом эфире сообщать о маршруте передвижения объекта, однако в какой-то момент операцию внезапно свернули. Позже из новостных сводок она узнала об обезвреживании беспилотников на соседнем здании.

Уже после задержания россиянка призналась силовикам, что догадалась о провале. Однако продолжила выполнять задания ради обещанного вознаграждения, которого в итоге так и не получила.

Ранее сообщалось, что контрразведчики сорвали попытку ликвидации высокопоставленного российского офицера в Донецке при помощи трех ударных дронов «Баба-Яга» с самодельными фугасно-зажигательными бомбами — беспилотники были подавлены средствами РЭБ и разминированы взрывотехниками. По данным ведомства, уроженка Волновахи 1997 года рождения координировала свои действия с кураторами в мессенджерах, передавая данные о дислокации подразделений ВС РФ в Волновахском и Мариупольском округах ДНР. После задержания ей предъявили обвинение в госизмене и заключили под стражу.

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