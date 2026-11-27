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3 «Бабы-Яги» против военного: ФСБ предотвратила теракт в Донецке

Оперативники ФСБ пресекли попытку убийства высокопоставленного российского военного в Донецке с использованием трех ударных дронов и задержали россиянку, действовавшую по заданию украинской разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

К подготовке террористического акта оказалась причастна жительница Волновахи 1997 года рождения. По данным силовиков, через Telegram она наладила контакт с кураторами из спецслужб Украины.

Затем фигурантка начала передавать им координаты размещения подразделений Вооруженных сил России в Волновахском и Мариупольском округах ДНР.

Впоследствии по инструкции зарубежных кураторов фигурантка переехала в Донецк. Там взяла под наблюдение дом сотрудника одного из силовых ведомств, регулярно отчитываясь в мессенджере о графике его поездок и используемых машинах.

Для устранения офицера украинская сторона задействовала три ударных беспилотных аппарата «Баба-Яга», начиненных самодельными фугасно-зажигательными взрывными устройствами. Комплексы радиоэлектронной борьбы перехватили управление над всеми БПЛА. Прибывшие на место взрывотехники ФСБ успешно их разминировали.

Задержанной женщине инкриминируют государственную измену. По решению суда она отправлена под арест.

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