Волоколамская больница выполнила более 22 тыс. компьютерных томографий за одиннадцать месяцев 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Компьютерная томография остается одним из наиболее востребованных и информативных методов диагностики. Она позволяет оперативно получить сведения о состоянии органов и систем пациента. В Волоколамской больнице обследования проводят планово и экстренно.

«Своевременная диагностика помогает быстро выявить заболевание и начать лечение. Благодаря установленному в больнице оборудованию мы выполняем весь спектр необходимых исследований. Помощь жители получают рядом с домом», — отметила главный врач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.

На современном аппарате исследуют грудную клетку, опорно-двигательный аппарат, брюшную полость и малый таз, а также сосуды головного мозга. Диагностика помогает выявлять нарушения мозгового кровообращения, тромбозы, доброкачественные и злокачественные новообразования, травмы.

Плановые КТ-исследования проводят по полису ОМС при наличии направления лечащего врача. Записаться можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.