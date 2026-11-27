Первая очередь мясоперерабатывающего предприятия в деревне Кочугино Солнечногорского округа прошла итоговую проверку и получила заключение о соответствии проекту. Новый цех рассчитан на переработку 22 тонн мясного сырья в сутки, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области выдал первой очереди предприятия заключение о соответствии проекту по результатам итоговой проверки. Следующий этап — ввод объекта в эксплуатацию.

В одноэтажном здании площадью более 2,2 тыс. квадратных метров предусмотрены помещения для приема и хранения охлажденного и замороженного мяса, производства полуфабрикатов, упаковки и шоковой заморозки готовой продукции. Цех рассчитан на переработку 22 тонн говядины, свинины, баранины и мяса птицы в сутки.

В рамках второй очереди планируется оборудовать дополнительные холодильные камеры для охлажденной и замороженной продукции, кабинет контроля качества сырья и готовых изделий, а также объекты инженерной инфраструктуры. После ее реализации проектная производительность предприятия составит до 50 тонн мясных полуфабрикатов в смену.

Всего на предприятии предусмотрено 45 рабочих мест. Застройщик — частный предприниматель.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.