Врачи регионального сосудистого центра Егорьевской больницы на этой неделе успешно выполнили четыре операции по стентированию сосудов с применением оптической когерентной томографии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В сосудистом центре Егорьевской больницы впервые применили внутрисосудистую оптическую когерентную томографию (ОКТ). Внедрить методику помогли опытные прокторы, которые провели практическое обучение для всего коллектива рентгенохирургов.

ОКТ позволяет получить более детальное изображение стенки сосуда, чем традиционная рентгеновская ангиография. Через катетер, используемый для доставки стента, вводят миниатюрный датчик. Он испускает световой пучок, который отражается от стенки сосуда и формирует высокоточное изображение в реальном времени.

«Такой подход позволяет врачам оценить размер и особенности атеросклеротической бляшки перед установкой стента, контролировать процесс позиционирования стента непосредственно во время операции», — прокомментировал руководитель сосудистого центра Егорьевской больницы, кандидат медицинских наук Фуркат Собирович Гафуров.

Центр оказывает помощь жителям Егорьевска и соседних населенных пунктов. Главный врач больницы Дмитрий Андреевич Каприн поблагодарил губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и региональное министерство здравоохранения за поддержку развития учреждения. Он отметил, что она помогает внедрять новые технологии, повышать квалификацию врачей и обеспечивать жителей Егорьевского муниципального округа и близлежащих территорий качественной и доступной медицинской помощью.

Стентирование коронарных артерий в региональном сосудистом центре проводят в плановом порядке. Направление на процедуру можно получить в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.