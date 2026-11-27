Фото - © Звеньевая колхоза им. Ворошилова Ухтомского р-на Московской области М. Глинская с сыном за приготовлением уроков. 1951 г/Фото Центрального государственного архива Московской области. Автор съемки Аронс

Мингосуправления Подмосковья к Дню матери опубликовало снимки разных лет из Центрального государственного архива Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подборка приурочена ко Дню матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. Большинство фотографий сделаны в 1950-е годы и показывают повседневную жизнь матерей с детьми.

На снимках жительница Ухтомского района помогает сыну готовить уроки, мама гуляет с коляской на территории дачи в поселке Щербинка. Доярка и врач читают детям книги и рисуют с ними, а инженер, мать-героиня, готовится встречать гостей в новой квартире. Эти семейные истории знакомы и современным мамам.

В Мингосуправления Московской области также напомнили о Единой информационной системе «Архивы Подмосковья». Электронный каталог объединяет базу данных государственного архива Московской области, поиск документов регионального Архивного фонда и электронные услуги для граждан и организаций.

6+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.