На страницах мужчины, задержанного после нападения на школьницу в Ижевске, нашли подписки на эротические паблики и посты с критикой власти и армии, сообщает «Челны Live» .

24 ноября мужчина схватил девочку у дома и попытался затащить в подъезд. Она закричала, вырвалась и убежала. Около 21:30 того же дня подозреваемого задержали. С пострадавшей работает психолог.

Журналист издания изучил старые и действующие профили мужчины во «ВКонтакте». Во всех указана дата рождения 29 августа 1995 года. Среди открытых подписок — эротическое аниме и сообщества, в названиях которых упоминается изнасилование. В публикациях 2017–2018 годов мужчина критиковал российскую власть и армию. При этом он размещал фотографии в военной форме.

По словам очевидцев, ранее мужчина пытался схватить другую девочку у остановки «Клубная». Ребенку помогла подоспевшая мать. Официального подтверждения этого эпизода издание не приводит.

Судя по соцсетям, мужчина родом из Агрыза в Татарстане. По данным медиа, он работал на бетонном заводе в Ижевске, а три года назад был судим за пьяную езду. Знакомые рассказали, что после недавнего расставания с женой он злоупотреблял алкоголем.

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