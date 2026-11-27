Даже опытные игроки крипторынка могут провалить тест ЦБ: что их подведет

Даже инвесторы с многолетним опытом торговли криптовалютой могут не справиться с тестированием Банка России. Самым сложным для них способен оказаться не вопрос о цифровых активах, а проверка знаний российского законодательства. Об этом РИАМО рассказала генеральный директор инвестиционной компании «8 элемент» Яна Конюхова.

По словам эксперта, легче всего тест пройдут те, кто уже торговал криптовалютой и на собственном опыте столкнулся с ее рисками, например, с резким падением курса или блокировкой операций.

«Когда сам сталкивался с резким падением курса или блокировкой операции, проще понять, о каком риске идет речь. Инвестору, который до сих пор покупал только акции и облигации и решил впервые попробовать криптовалюту, даже при хорошем знании фондового рынка, скорее всего, придется подготовиться», — отметила Конюхова.

При этом эксперт считает такой подход оправданным с точки зрения защиты инвесторов. По ее мнению, человек должен заранее понимать, что вложенные в криптовалюту деньги можно потерять, а обесценивание актива не означает, что средства удастся вернуть.

«Если ответ оказался неожиданным, у инвестора еще есть возможность пересмотреть сумму, которой он готов рискнуть, или отложить сделку», — пояснила собеседница РИАМО.

Отдельно Конюхова обратила внимание на вопросы о регулировании криптовалют. По ее словам, именно эта часть теста может поставить в затруднительное положение даже опытных трейдеров: многолетняя торговля цифровыми активами не означает, что человек хорошо знает российские правовые ограничения.

«Можно годами покупать и продавать криптовалюту и ни разу не задуматься, в каких случаях российское законодательство разрешает расплатиться ею за товар. Поэтому именно к правовой части теста я бы советовала отдельно подготовиться даже тем, кто уверенно чувствует себя на крипторынке», — подчеркнула эксперт.

Банк России накануне опубликовал вопросы для тестирования инвесторов перед покупкой криптовалюты. Проверка знаний должна помочь оценить, понимает ли человек особенности цифровых активов и связанные с ними риски.

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