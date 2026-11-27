Не Китаем единым: туристов штрафуют отели в Таиланде за испорченное белье

Туристка из России пожаловалась в соцсетях на штраф от отеля в Таиланде, основанием для которого стало якобы испорченное белье. Девушке выставили счет на 200 бат, что в пересчете на российские деньги составляет примерно 482 рубля.

В записке, оставленной на кровати туристки, говорится о том, что испорченное белье нашла уборщица.

«Дорогие гости, мы хотели бы сообщить вам, что после того, как домработница убрала комнату, нашли тряпку с пятном. Мы должны взимать сумму в размере 200 бат. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со стойкой регистрации», — говорится в сообщении отеля.

По словам туристки, отель сам подложил в постельное белье краску, затем выставил ей за это счет.

Ранее сообщалось, что в похожей ситуации оказались туристы, отдыхающие в Китае. Там с них пытались взять плату на «кровавые» подушки и угрожали вызовом полиции.

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