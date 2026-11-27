Врач Химкинской больницы рассказала о питании для борьбы с сезонной хандрой

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова рассказала, как питание помогает справляться с хандрой в конце ноября и начале декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Короткий световой день в конце ноября и начале декабря может сопровождаться сонливостью, упадком сил и снижением настроения. Поддержать организм помогают питание и прогулки даже в пасмурную погоду.

Для синтеза серотонина и дофамина нужны аминокислоты: триптофан, тирозин и фенилаланин. Их необходимо регулярно получать с пищей. Источники — горький шоколад, твердые сыры, яйца, мясо, рыба, морепродукты, орехи, зернобобовые, бананы и шпинат. Важен рацион в целом: достаточно белка и сложных углеводов.

«Сладкое и жирное дают быстрый, но короткий всплеск удовольствия, после которого настроение падает еще ниже», — прокомментировала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

Так называемая «дофаминовая диета» предполагает регулярное употребление полезных продуктов и отказ от вредных. Есть рекомендуется в одно время, не пропускать завтрак и не наедаться на ночь. Варианты завтрака — яйца или несладкая овсянка, цельнозерновой бутерброд с сыром и несладкое какао на молоке. На обед — рыба или мясо с овощами и бобовыми, на ужин — твердый сыр, орехи и немного горького шоколада.

При ухудшении самочувствия рекомендуется пройти диспансеризацию. Она доступна в любой поликлинике города с 8:00 до 20:00. Необходимы паспорт и СНИЛС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.