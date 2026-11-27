В Подмосковье более 310 тыс человек прошли онкоскрининг полости рта

Более 310 тыс. человек с начала года прошли бесплатную люминесцентную стоматоскопию в стоматологических поликлиниках Подмосковья. У 112 пациентов обнаружили изменения, требующие дополнительного наблюдения и консультации онколога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Стоматологические поликлиники Подмосковья проводят люминесцентную стоматоскопию для раннего выявления онкологических заболеваний полости рта. Пациенты могут бесплатно пройти обследование на приеме у врача-стоматолога.

«Метод люминесцентной стоматоскопии отличается высокой эффективностью, безопасностью и отсутствием дискомфорта для пациента. С начала года такое обследование прошли более 310 тыс. человек, у 112 из них выявлены изменения, требующие дополнительного наблюдения и консультации онколога», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для диагностики используют специальную лампу и очки. Стоматолог направляет свет лампы в полость рта. Участки с патологическими изменениями светятся иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.