Родители новорожденных в Наро-Фоминском перинатальном центре в последнюю неделю ноября чаще всего выбирали для девочек имена Мирослава, Полина и Ева, а для мальчиков — Иван, Алексей и Петр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В последнюю неделю ноября в Наро-Фоминском перинатальном центре появились на свет Нелли и Адам. Самыми популярными именами для девочек стали Мирослава, Полина и Ева, для мальчиков — Иван, Алексей и Петр. В число самых редких имен недели вошли Анита, Ярослава, Владислава и Эмиль.

«Выбор имени для ребенка — это всегда очень личное и трогательное решение, в котором отражаются семейные традиции, ценности и надежды. Мы видим, как родители стараются выбрать имя с любовью и смыслом — иногда в честь бабушек и дедушек, иногда абсолютно новое и редкое», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Коллектив центра поздравил мам с Днем матери и пожелал семьям тепла, любви и счастливых историй. Специалисты центра готовы помочь осуществить мечту о материнстве. Записаться на консультацию можно по телефону +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.