Минмособлимущество приняло решение предоставить хозяйству Насибулиной Л. Ф. в аренду 100,86 гектара сельхозземли в Павлово-Посадском округе. Хозяйство много лет занимается растениеводством в Павлово-Посадском и Воскресенском округах и выращивает овес вместе с семеноводческим предприятием ООО «Евсеевское».

Представитель и партнер хозяйства, генеральный директор ООО «Евсеевское» Евгений Сайфуллин рассказал, что в 2024 году фермеры получили 200 гектаров и в 2025 году ввели их в сельхозоборот. В этом году участки дали первый урожай овса — свыше 260 тонн. Новые земли позволят расширить посевы и увеличить производство зерна.

«Мы заключили соглашение с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области на получение субсидий по программе «Мелиорация» для проведения культурно-технических работ и уже приступили к их выполнению на переданных землях. В этом году предстоит расчистить участки, а в следующем — ввести их в севооборот. Будем сеять на них овес», — отметил Евгений Сайфуллин.

В Минсельхозе Подмосковья добавили, что в регионе работают порядка 800 фермерских хозяйств. Они занимаются растениеводством, животноводством, сыроварением и другими видами сельхоздеятельности. В этом году для аграриев предусмотрено 35 видов субсидий и грантов, в том числе на развитие малого агробизнеса.

Фермеры также могут получить консультации специалистов центра компетенций по вопросам развития и ведения своего дела. Оставить электронную заявку и узнать об условиях господдержки можно на портале «Мой АПК».

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.