Жители Московской области с начала 2026 года более 45 тыс. раз воспользовались онлайн-услугой уведомления о начале строительства частного дома, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Собственник земельного участка перед началом строительства индивидуального жилого дома должен уведомить администрацию муниципалитета. В Подмосковье это можно сделать через региональный портал госуслуг. С начала 2026 года электронной услугой воспользовались более 45 тыс. раз.

Для оформления документов без личного визита в администрацию достаточно заполнить заявление на портале и приложить обязательные документы. Ответ поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.

В карточке услуги работает экспертная система. Она проверяет правильность расположения планируемого дома на участке относительно его границ. Заявители также могут заранее проверить ограничения использования земельного участка с помощью Геопортала Подмосковья.

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По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.