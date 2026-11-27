Спасатели и представители других служб 26 ноября отработали поиск людей в городе, лесу и на воде в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Тренировку организовало Главное управление МЧС России по Московской области. Около 100 участников и 15 единиц техники задействовали для отработки координации служб и практических навыков поиска пропавших людей.

По сценарию пятеро подростков 12–14 лет ушли на прогулку и не вернулись. Их маршрут проходил через лес к Москве-реке. Двое провалились в воду и скрылись из виду, еще один повредил ногу в лесу. Остальные пытались вызвать помощь, но мобильной связи не было.

Участники развернули оперативный штаб, организовали работу с заявлениями родителей и показаниями свидетелей. Первого условно потерявшегося ребенка нашли в городской среде — ему потребовалась помощь психолога. В лесу пешие группы с кинологами и беспилотниками обнаружили второго пострадавшего с травмой ноги.

На акватории провели гидроакустическое обследование и водолазные работы. Водолазы подняли на поверхность манекены, обозначавшие погибших. На берегу участники отработали оказание первой помощи пострадавшим.

В учениях участвовали сотрудники областных главков МЧС и МВД, министерства здравоохранения региона, ГКУ МО «Мособлпожспас», администрации Одинцовского округа, а также добровольческих поисковых формирований МООО «Спас Град», АНО «ВПСО «Ангел» и ПСО «ЛизаАлерт».

Особое внимание уделили психологическому сопровождению детей и родственников, взаимодействию ведомств и оперативному обмену информацией. По оценке организаторов, тренировка подтвердила слаженность служб и готовность экстренных ведомств решать сложные задачи по обеспечению безопасности населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.