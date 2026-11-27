Дмитрий Колдун получил огнетушитель во время концерта во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Пожарные напомнили артисту, его команде и зрителям о правилах безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники 15-го пожарно-спасательного отряда и представители Всероссийского добровольного пожарного общества провели профилактическую акцию на концерте Дмитрия Колдуна во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. По данным организаторов, беседа о пожарной безопасности впервые прошла в таком формате — прямо во время культурного мероприятия.

Артисту, музыкантам и зрителям напомнили, как действовать при пожаре и пользоваться первичными средствами пожаротушения. Особое внимание уделили практическим рекомендациям для экстренных ситуаций.

Дмитрию Колдуну вручили огнетушитель с полным комплектом документов, включая паспорт изделия, и подробными памятками по применению.

Акцию заранее согласовали с концертным директором певца и администрацией дворца культуры. Она стала частью совместной работы МЧС России и Всероссийского добровольного пожарного общества по повышению пожарной безопасности среди населения и охватила в том числе представителей творческой сферы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.