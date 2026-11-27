Пожарные и персонал ООО «Акзо Нобель Лакокраска» 26 ноября провели учения на территории производственно-складского здания в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Орехово-Зуевский пожарно-спасательный гарнизон организовал контрольно-проверочные пожарно-тактические учения на лакокрасочном производстве. В них участвовали 47 человек личного состава и 12 единиц пожарной и спасательной техники.

По сценарию, внешнее воздействие вызвало возгорание на складе готовой продукции. После эвакуации и сверки списков выяснилось, что двое сотрудников остались в здании, а их местонахождение неизвестно. Звенья газодымозащитной службы нашли условных пострадавших и вывели их из опасной зоны. Тушение завершили в установленные сроки.

Затем с персоналом провели методическое занятие. Сотрудники разобрали действия при обнаружении огня, правила эвакуации и применения первичных средств пожаротушения. Отдельно рассмотрели порядок и форму доклада первому прибывшему старшему должностному лицу пожарного подразделения.

Участникам также представили новый беспилотник, поступивший на вооружение 250-й пожарно-спасательной части (специальной). Пожарные рассказали о его характеристиках и назначении, показали доставку пожарно-технического вооружения и средств спасения на верхние этажи здания.

По итогам учений все задачи выполнили. Тренировка позволила оценить готовность подразделений к сложному пожару на объекте повышенной опасности и закрепить навыки персонала в области пожарной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.