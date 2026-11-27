При выборе зимних перчаток важно учитывать материал, размер и погоду. Неподходящая ткань может вызвать раздражение и контактный дерматит, а тесные или недостаточно теплые модели повышают риск холодовых повреждений.

Внутренняя поверхность должна быть мягкой. Если шерсть колется при примерке, длительное ношение может усилить зуд и раздражение. Людям с атопическим дерматитом особенно важна мягкая подкладка: их кожа чувствительна к трению. Перчатки не должны сдавливать пальцы и ограничивать движения.

«Не всякое покраснение после ношения перчаток связано с аллергией. Иногда кожа реагирует на трение и грубую ткань, а при аллергическом контактном дерматите причиной могут быть красители или вещества, используемые при обработке материала», — пояснила Олеся Бузовкина.

В сильный мороз предпочтительнее варежки: в них пальцы дольше сохраняют тепло. Для сырой и ветреной погоды подойдут модели с защитным наружным слоем. Важно не допускать скопления влаги внутри и вовремя менять промокшие перчатки на сухие: влажная ткань ускоряет охлаждение рук.

При раздражении следует временно отказаться от перчаток, которые могли его вызвать. Если кожа не восстанавливается или симптомы усиливаются, нужно обратиться к дерматовенерологу. Стойкое онемение, изменение цвета кожи или пузыри после пребывания на морозе требуют срочной медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.