Местные власти возмущены произошедшим и разыскивают виновника.

Возраст дерева оценивается в 300–500 лет. За несколько столетий оно пережило лесные пожары и сильные штормы, достигнув высоты 36 метров. Однако теперь его будущее оказалось под угрозой: неизвестный нанес бензопилой серьезные повреждения стволу.

Как рассказал CNN руководитель местной природоохранной организации Питер Мерфи, увиденное на фотографиях вызывает серьезные опасения. По его словам, дерево может получить настолько сильные повреждения, что его придется спилить.

Местные жители и защитники природы возмущены бессмысленным уничтожением уникального природного памятника, который пережил несколько столетий.

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