В Москве спасатели вызволили трех котят из вентиляционной шахты на Павелецкой площади, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Специалисты столичного Пожарно-спасательного центра спасли трех котят, оказавшихся в вентиляционной шахте на Павелецкой площади. Все животные остались невредимы.



Сообщение о том, что из вентиляционной шахты доносится жалобное мяуканье, поступило в службу 112 вечером 27 ноября.



На место оперативно прибыл расчет аварийно-спасательного отряда № 1. Однако попасть в помещение сразу не удалось: дверь венткамеры оказалась заперта. Спасателям пришлось дождаться инженера обслуживающей организации, который открыл помещение ключом.



После этого специалисты спустились к основанию вентиляционной шахты, аккуратно достали трех котят и поместили их в переноску. Затем животных передали заявителю.



В ведомстве отметили, что операция прошла успешно — ни один из котят не пострадал.

Ранее в Москве спасли котенка, который застрял на парапете эстакады с внешней стороны Северо-Восточной хорды — на высоте 10 метров.

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