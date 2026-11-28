В Ленобласти помогли людям, застрявшим на границе с Эстонией из-за очередей

Власти Ленинградской области организовали помощь более чем 50 жителям Нарвы, которые не смогли вовремя пересечь границу и вернуться домой из Ивангорода, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Накануне закрытия пограничного перехода многие жители Нарвы пешком отправились в Ивангород, чтобы навестить родственников и знакомых. Однако из-за медленной работы эстонского пункта пропуска люди не успели пройти границу и были вынуждены провести ночь в уличной очереди при температуре около −5 градусов.

Для оказания помощи к КПП направили автобус, где ожидающие могли согреться. Также власти обеспечили круглосуточную работу кафе и помогли с размещением людей в местных гостиницах.

По словам Дрозденко, сейчас все оставшиеся на российской стороне граждане находятся в тепле. При необходимости спасатели готовы развернуть дополнительные пункты обогрева и организовать горячее питание.

Ранее сообщалось, что Эстония с 1 декабря 2026 года закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Власти объявили об этом 15 ноября. Официальным поводом они назвали враждебную деятельность Москвы, связав решение с попыткой поджога предприятия, выпускающего дроны для Украины.

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