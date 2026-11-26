Петиция против закрытия эстонско-российской границы за несколько дней собрала около 4 тыс. подписей. Жители опасаются разлуки с родными и потери доступа к лечению, сообщает kp.ru .

По данным издания, Эстония с 1 декабря 2026 года закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Власти объявили об этом 15 ноября. Официальным поводом они назвали враждебную деятельность Москвы, связав решение с попыткой поджога предприятия, выпускающего дроны для Украины.

Первоначально власти объявили об ограничении на полгода. Однако премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что это «по сути бессрочная мера».

Перед закрытием на переходах образовались многочасовые очереди. Собеседница издания Лилия Куск рассказала, что ее муж потратил на переход из России в Эстонию 30 часов. По ее словам, люди по очереди занимают места в очередях и снимают номера в приграничных гостиницах.

Семья Куск решила переехать в Россию и купила квартиру поближе к границе, чтобы навещать оставшихся в Эстонии родителей. Другие жители в соцсетях также пишут о трудностях ухода за пожилыми близкими и дороговизне поездок через третьи страны.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро объяснил ограничения необходимостью обеспечить безопасность.

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