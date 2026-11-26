В Чите полиция задержала троих подозреваемых в хищении iPhone 15 у юноши

В Чите полицейские задержали троих местных жителей по подозрению в нападении на 18-летнего юношу и хищении его iPhone 15. По предварительным данным, они продали телефон неизвестному, сообщает «Царьград» .

Как рассказали в МАКС-канале «Полиция Забайкалья», все произошло вечером в одном из городских скверов. По предварительным сведениям, трое мужчин заметили одинокого прохожего, подошли к нему и спровоцировали конфликт.

Затем нападавшие увели юношу в безлюдное место, отобрали смартфон стоимостью 60 тысяч рублей и скрылись. Позже они продали устройство неустановленному лицу.

Правоохранители установили личности предполагаемых участников нападения и задержали их. По факту случившегося они возбудили уголовное дело. Полицейские ищут похищенный телефон, чтобы вернуть его владельцу.

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