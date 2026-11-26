сегодня в 14:22

Жителям Подмосковья рассказали как перейти в новое приложение «ДомРесурс» от МосОблЕИРЦ

ДомРесурс — новая версия личного кабинета расчетного центра Подмосковья. Тем, кто уже пользовался личным кабинетом или приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн», можно войти в ДомРесурс без регистрации, через восстановление пароля, сообщила пресс-служба регионального расчетного центра.

Три шага для входа

Скачайте приложение в RuStore, App Store или Google Play

Выберите «Восстановить пароль», подтвердите номер телефона или адрес электронной почты.

Создайте новый пароль с учетом требований безопасности.

Видеоподсказку по переходу в ДомРесурс смотрите здесь.

Пошаговая инструкция — здесь.

После успешной авторизации лицевые счета и данные из прежнего личного кабинета появятся в новом приложении. Если при первом входе они не отобразились, нужно выйти из приложения и зайти снова.

Учетные записи из прежних личных кабинетов МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыта объединяются, если номер телефона и адрес электронной почты в них совпадали.

Важные детали

Проверьте регион. Перед скачиванием в настройках профиля App Store или Google Play в пункте «Страна/регион» выберите Россию.

Убедитесь, что вы клиент МосОблЕИРЦ и что лицевой счет введен без ошибок.

Отключите VPN.

Если не приходит СМС, проверьте правильность номера и дождитесь повторной отправки кода.

Если не удается войти по номеру телефона, укажите адрес электронной почты, если вводили почту, укажите телефон.

Где проконсультироваться

В приложении «ДомРесурс»

До авторизации: на стартовом экране нажмите «Техподдержка» — откроется чат.

После авторизации: задайте вопросов чате и укажите номер лицевого счета, при необходимости подключится оператор.

Решить вопрос в диалоге с оператором можно с 8:30 до 22:00.

По телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.