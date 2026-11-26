Жителям Подмосковья рассказали как перейти в новое приложение «ДомРесурс» от МосОблЕИРЦ
ДомРесурс — новая версия личного кабинета расчетного центра Подмосковья. Тем, кто уже пользовался личным кабинетом или приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн», можно войти в ДомРесурс без регистрации, через восстановление пароля, сообщила пресс-служба регионального расчетного центра.
Три шага для входа
- Скачайте приложение в RuStore,App Store или Google Play.
- Выберите «Восстановить пароль», подтвердите номер телефона или адрес электронной почты.
- Создайте новый пароль с учетом требований безопасности.
Видеоподсказку по переходу в ДомРесурс смотрите здесь.
Пошаговая инструкция — здесь.
После успешной авторизации лицевые счета и данные из прежнего личного кабинета появятся в новом приложении. Если при первом входе они не отобразились, нужно выйти из приложения и зайти снова.
Учетные записи из прежних личных кабинетов МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыта объединяются, если номер телефона и адрес электронной почты в них совпадали.
Важные детали
Проверьте регион. Перед скачиванием в настройках профиля App Store или Google Play в пункте «Страна/регион» выберите Россию.
Убедитесь, что вы клиент МосОблЕИРЦ и что лицевой счет введен без ошибок.
Отключите VPN.
Если не приходит СМС, проверьте правильность номера и дождитесь повторной отправки кода.
Если не удается войти по номеру телефона, укажите адрес электронной почты, если вводили почту, укажите телефон.
Где проконсультироваться
- В приложении «ДомРесурс»
До авторизации: на стартовом экране нажмите «Техподдержка» — откроется чат.
После авторизации: задайте вопросов чате и укажите номер лицевого счета, при необходимости подключится оператор.
Решить вопрос в диалоге с оператором можно с 8:30 до 22:00.
- По телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.
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