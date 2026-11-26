В 2026 году социальную доплату получают свыше 61,8 тысячи неработающих пенсионеров Забайкалья с доходом ниже прожиточного минимума. Средний размер выплаты составляет 6034 рубля, сообщает «Царьград» .

Прожиточный минимум для пенсионеров в Забайкалье в 2026 году составляет 19 057 рублей. Региональное отделение Социального фонда России предоставляет доплату тем, чей совокупный доход не достигает этой суммы. Данные опубликовала пресс-служба отделения.

При расчете дохода специалисты учитывают не только страховую пенсию, но и другие предусмотренные законом начисления: надбавки и компенсации, в том числе возмещение расходов на коммунальные услуги. Фонд назначает доплату автоматически на основании имеющихся сведений — обращаться в ведомство не нужно.

Если пенсионер устраивается на работу или его суммарный доход за какой-либо месяц превышает региональный прожиточный минимум для пенсионеров, фонд временно прекращает начислять доплату. После увольнения фонд восстанавливает выплату.

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