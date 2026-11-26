Врач Демьяновская объяснила, как часто нужно проверять сердце

Частота обследований сердца зависит от здоровья и образа жизни, единого графика для всех нет. Об этом рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, сообщает RT .

Здоровым людям без жалоб и наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям электрокардиограмму делают при профилактическом обследовании.

«Если изменений не выявлено, то далее ежегодно, начиная с 35 лет. Также врачи назначают проверку уровня холестерина и измеряют артериальное давление при каждом плановом осмотре», — отметила Демьяновская.

Ультразвуковое исследование сердца назначают при шумах, изменениях на электрокардиограмме, подозрении на пороки клапанов, высоком давлении, симптомах сердечной недостаточности и после инфаркта. Исследования не подтверждают пользу такой проверки для здоровых людей без жалоб.

При диабете, повышенном холестерине, высоком давлении и вредных привычках врач рекомендует обследоваться чаще, в том числе ежегодно. При заболеваниях сердца график определяет врач: после инфаркта или при сердечной недостаточности проверки могут требоваться раз в несколько месяцев, при стабильном состоянии — раз в год.

Спортсменам и людям с работой, требующей выносливости сердца, международные документы рекомендуют электрокардиограмму в покое при допуске, затем — раз в полгода или год с учетом возраста и нагрузок.

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