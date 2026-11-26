Военкор Александр Коц перечислил тревожные изменения в поведении подростков, которых могут втягивать в терроризм и диверсии. Он посоветовал родителям обращать внимание на сочетание нескольких признаков, сообщает kp.ru .

Среди возможных сигналов Коц назвал деньги и обновки неизвестного происхождения, удаленную переписку, тревогу при звонках, частые отлучки и фотографии вокзалов, подстанций или техники в телефоне. По отдельности эти признаки ничего не доказывают, но несколько сразу — повод поговорить с ребенком.

«Рассказать — никогда не преступление», — подчеркнул Коц.

По его словам, вербовщики удерживают подростков страхом и шантажом. Родителям важно заранее объяснить, что за помощью можно прийти в любой ситуации. Коц также напомнил об уголовной ответственности за теракт с 14 лет и предупредил, что полиция и Федеральная служба безопасности не звонят детям с заданиями.

При обнаружении подозрительной переписки Коц посоветовал не кричать на ребенка и не разбивать телефон. Нужно ничего не удалять, сделать скриншоты и сразу обратиться в полицию или Федеральную службу безопасности.

По словам военкора, своевременное сообщение о готовящемся теракте или диверсии и помощь в их предотвращении могут стать основанием для освобождения от ответственности.

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