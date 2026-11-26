Креативный директор Мешалкина рассказала, как вернуться к работе после праздника

После концерта, свадьбы или вечеринки стоит дать себе время на восстановление и не перегружать следующий день. Такие советы дала основательница и креативный директор ивент-агентства M2EVENTS Мария Мешалкина, сообщает RT .

По словам Мешалкиной, «дофаминовая яма» — не медицинский термин. На самочувствие после праздника влияют резкая смена обстановки, усталость, нехватка сна и ожидания, а не обязательно снижение уровня дофамина.

Тяжелее всего бывает после долгожданных событий: вместе с праздником исчезает цель, вокруг которой долго строилось расписание. Особенно остро это ощущают организаторы.

«Если мероприятие закончилось поздно, не перегружайте следующий день сложными задачами и прежде всего выспитесь», — сказала эксперт.

После отпуска Мешалкина посоветовала оставить небольшой промежуток между дорогой и началом рабочей недели. Вместо попыток сразу повторить эмоциональный подъем на новой вечеринке лучше запланировать прогулки, встречи с друзьями или хобби.

Также можно обсудить концерт, разобрать фотографии и поддержать новые знакомства. Эксперт посоветовала не требовать от себя праздничного настроения: грустить по атмосфере и быть довольным событием можно одновременно.

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