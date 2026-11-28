Сотрудники Московского авиационного центра спасли утку, которая оказалась в ледяной ловушке на пруду в районе Южное Бутово, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Поводом для вызова стало сообщение очевидцев, которые заметили двух уток, примерзших ко льду и не способных самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что одна из птиц уже смогла освободиться самостоятельно. Вторая оставалась в ледяном плену — ее лапки примерзли к поверхности пруда.

С помощью специальных средств специалисты осторожно добрались до пернатой и помогли ей освободиться. Утку удалось спасти.

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