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В небе над Москвой сбили еще 15 беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия и оценивают обстановку.

Информация о возможных последствиях произошедшего уточняется.

Ранее средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в столице.

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