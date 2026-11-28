На Бали усилят контроль за иностранцами, проживающими в отелях и виллах

Власти Бали намерены ужесточить контроль за иностранными гражданами, проживающими в местных отелях и частных виллах. Новые меры позволят оперативнее выявлять туристов, нарушающих сроки пребывания в Индонезии, сообщает РИА Новости .

Как отметили в региональном управлении Генерального директората иммиграции, ведомство модернизирует систему регистрации иностранцев в местах размещения. В частности, планируется усовершенствовать механизм уведомлений о проживании туристов и объединить его с данными о пересечении государственной границы.

Благодаря обновлению системы иммиграционные службы смогут быстрее определять иностранцев, у которых срок разрешенного пребывания подходит к концу или уже истек.

Дополнительное внимание власти намерены уделить не только самим иностранным гражданам, но и лицам, которые содействуют их пребыванию и трудоустройству на острове.

Граждане России могут находиться в Индонезии по туристической визе до 30 дней. При необходимости срок пребывания можно однократно продлить еще на 30 дней.

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