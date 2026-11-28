Онищенко: риски завоза оспы обезьян не ограничиваются Африкой
Угроза завоза оспы обезьян существует не только со стороны африканских государств, поскольку инфекция уже распространилась на другие континенты, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, пишет ТАСС.
По его словам, вирус уже закрепился в человеческой популяции. Если ранее основным механизмом заражения считалась передача инфекции от приматов человеку, то теперь заболевание вышло далеко за пределы Африки.
При этом Онищенко подчеркнул, что африканский континент по-прежнему остается естественным очагом распространения оспы обезьян.
Ранее в Боткинской больнице сообщили, что пациенты с диагностированной оспой обезьян находятся в стабильном состоянии.
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