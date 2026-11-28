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Угроза завоза оспы обезьян существует не только со стороны африканских государств, поскольку инфекция уже распространилась на другие континенты, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, пишет ТАСС .

По его словам, вирус уже закрепился в человеческой популяции. Если ранее основным механизмом заражения считалась передача инфекции от приматов человеку, то теперь заболевание вышло далеко за пределы Африки.

При этом Онищенко подчеркнул, что африканский континент по-прежнему остается естественным очагом распространения оспы обезьян.

Ранее в Боткинской больнице сообщили, что пациенты с диагностированной оспой обезьян находятся в стабильном состоянии.

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