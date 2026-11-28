Лерчек вернули 45 миллионов рублей и изъятые во время обыска драгоценности

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, вернули 45 миллионов рублей наличными и часть ювелирных украшений, изъятых во время обыска осенью 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

По его словам, сотрудники УВД ТиНАО передали Валерии украшения, которые следователь официально не оформил в качестве вещественных доказательств. Кроме того, суд снял арест с 45 миллионов рублей, обнаруженных в доме блогера.

Во время обыска правоохранители изъяли 22 комплекта ювелирных изделий, включая браслеты, серьги, колье и часы известных брендов Chopard, Rolex и Cartier.

При этом судьба некоторых драгоценностей до сих пор остается неизвестной. Как уточнил адвокат, пока не удалось найти часы Cartier и браслет Bulgari. Их общая стоимость оценивается примерно в 14,4 миллиона рублей.

Ранее в МВД сообщали, что часть изъятых украшений не была приобщена к уголовному делу, а хранилась с нарушениями, в результате чего два изделия пропали.

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