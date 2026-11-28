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В Турции ведутся поиски пропавшего автомобиля с 10 подростками и тремя взрослыми

В провинции Коджаэли разыскивают автомобиль, в котором находились 10 девочек-подростков и трое взрослых. Они отправились на экскурсию в районы Едигеллер и Гельджюк, сообщает РИА Новости .

По данным Министерства семьи и социального обслуживания Турции, подростки проживали в местном социальном учреждении. Вместе с ними в поездке участвовали сотрудники организации.

На обратном пути связь с автомобилем внезапно прервалась. После этого соответствующие ведомства были уведомлены, а в предполагаемый район исчезновения направили поисково-спасательные группы.

Поисковая операция продолжается.

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