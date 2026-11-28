Президент США Дональд Трамп пока не готов отдавать предпочтение кому-либо из потенциальных кандидатов от Республиканской партии на выборах 2028 года. При этом он считает, что неожиданного претендента на партийное выдвижение, скорее всего, не появится, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Он отметил, что до президентской кампании остается еще более двух лет, поэтому говорить о конкретных кандидатах пока преждевременно. По его словам, ближе к началу гонки тема преемника станет одной из главных в политической повестке.

Отвечая на вопрос о возможном появлении неожиданного участника республиканской гонки, Трамп выразил сомнение в таком сценарии.

Источник, близкий к администрации президента, пояснил, что Трамп предпочитает поддерживать конкуренцию среди представителей своей команды. По его мнению, глава Белого дома намерен как можно дольше не объявлять о поддержке конкретного кандидата, чтобы сохранить влияние на Республиканскую партию в течение ближайших двух лет.

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