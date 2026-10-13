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3 детей и 6 взрослых спасли из огня на юго-западе Москвы

В московском районе Северное Бутово столичные пожарные спасли девять человек во время ликвидации возгорания в жилом доме. Об этом сообщает msk1.ru .

Инцидент произошел в многоквартирном доме на бульваре Дмитрия Донского. Из охваченного огнем помещения пожарные оперативно эвакуировали троих детей и шестерых взрослых.

После инцидента всех пострадавших передали бригадам скорой помощи. Очаг возгорания уже полностью ликвидирован.

Судя по кадрам с места происшествия, пожар начался на средних этажах панельной многоэтажки. Из окон и балконов квартиры шел плотный серый дым, окутавший фасад здания и поднимавшийся вдоль верхних этажей. Для спасения жильцов и тушения огня сотрудники МЧС развернули выдвижную лестницу со спасательной люлькой, подняв ее к задымленным окнам горящей квартиры.

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